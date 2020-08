CorSport: Demme ha chiesto al Napoli di andar via (Di domenica 30 agosto 2020) Il Corriere dello Sport scrive che Diego Demme avrebbe chiesto al Napoli di rivedere il suo futuro in azzurro. Il tedesco è perplesso dal possibile cambio modulo da parte di Gattuso, non lo ritiene adatto alle sue caratteristiche. Queste le parole del quotidiano sportivo: “Per quel che riguarda il centrocampo, invece, la società ha fatto i conti con una richiesta un po’ a sorpresa: quella di Demme, perplesso sulla possibilità di continuare l’avventura napoletana, anche in virtù di un possibilissimo cambio di modulo che poco gioverà alle sue caratteristiche. Idee: con la Fiorentina si discute della possibilità di uno scambio con Castrovilli (23 anni), molto apprezzato dal Napoli, ma il grande obiettivo resta Veretout, 27 anni e presenza mediana ... Leggi su ilnapolista

