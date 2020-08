Con la cocaina in auto in Via Tiburtina: arrestato 52enne (Di domenica 30 agosto 2020) Nella notte invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano 52enne, perché trovato in possesso di dosi di cocaina. Nello specifico, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo della sua auto, in via Tiburtina e, sin da subito si sono insospettiti per l’atteggiamento innervosito del guidatore. I militari hanno approfondito il controllo ed hanno scoperto che il 52enne, nascondeva 18 dosi di cocaina sotto il sedile lato passeggero, e la somma contate di 640 euro, sequestrata perché ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio. Per il pusher sono scattate le manette ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Con cocaina In fuga in bicicletta con cocaina e soldi, bloccato dalla polizia municipale LA NAZIONE Droga, Cc arrestano pusher e denunciano due minorenni

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Michele Iorio - 24enne già noto alle forze dell'ordine - e denunciat ...

Roma, la polizia combatte lo spaccio di droga in diversi quartieri…

Prosegue la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato in diverse zone della capitale. Nella zona denominata “pigneto”, i poliziotti del commissariato Por ...

