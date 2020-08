Calabria, barca con a bordo 23 migranti prende fuoco: 4 morti e 2 dispersi – VIDEO (Di domenica 30 agosto 2020) Ha preso fuoco in Calabria una barca con a bordo 23 migranti, c’è stata anche un’esplosione. 4 sono i morti, due persone sono disperse, ci sono anche 7 feriti In Calabria una barca con 23 migranti ha preso fuoco durante le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto al largo della costa … L'articolo Calabria, barca con a bordo 23 migranti prende fuoco: 4 morti e 2 dispersi – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkyTG24 : Calabria, a fuoco barca con decine di migranti a bordo: 6 dispersi. Si temono vittime - bimbo9107 : Esplosa una barca con #migranti #clandestini. Diversi morti e dispersi #Calabria - JrTemistocle : Calabria, a fuoco una barca con 23 migranti a bordo: 4 morti e 2 dispersi Dio è grande - AntigoneCris : RT @Camillamariani4: Proprio ora sta tragedia. Vedi il 'caso' a volte.. Calabria, a fuoco barca con 23 migranti a bordo: 4 morti e 2 disper… - Valposimracer : RT @Monicanpl: Calabria, è scoppiato un incendio su una barca che trasporta migranti. Potrebbero esserci vittime #migrants #migranti -

