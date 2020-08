Barcellona, Messi non si presenta ai test anti-Covid: niente tampone, non potrà allenarsi (Di domenica 30 agosto 2020) La notizia era nell’aria già da ieri e oggi si è avuta la conferma. Lionel Messi era atteso al centro sportivo del Barcellona alle ore 10.15 per effettuare il tampone, ma non si è visto stando a quanto riferisce l’Ansa. niente test anti-Covid, niente idoneità per la ripresa degli allenamenti con i compagni. Va tutto secondo i piani. Con questo gesto Messi rende ancor più netta la spaccatura con il club che dovrà rassegnarsi a perdere la sua stella più luminosa in questa sessione di mercato. L'articolo Barcellona, Messi non si presenta ai test anti-Covid: ... Leggi su sportfair

