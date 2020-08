Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 3 settembre 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Giovedì 3 settembre 2020 – Il dubbio di Niko: Niko vede Susanna in difficoltò e pensa che sia l’emozione legata alle nozze. Successivamente realizza che la sua futura sposa segue con interesse le dinamiche matrimoniali tra il suo capo e Viola, e subito gli viene il dubbio che la ragazza sia in qualche modo coinvolta. L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 3 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Una delle due nuove troniste del Trono Classico di Uomini e Donne fa la modella per lo showroom di Milano di Chiara Ferragni. Ieri si è tenuta la seconda registrazione di quest’anno di Uomini e Donne.

U&D, anticipazioni seconda registrazione: Gemma ancora protagonista. Sono state presentate le nuove troniste

Nemmeno il tempo di rifarsi trucco e parrucco che subito si è ripartiti. Ebbene si, venerdì 28 agosto una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Dopo quanto accaduto il giorno prima, ov ...

