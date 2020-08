Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 09:10 (Di sabato 29 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio salgo ancora contagi in Italia sono 1462 nuovi casi di persone colpite da covid nelle Ultime 24 ore il cui totale è salito a 265409 così il bollettino Quotidiano del Ministero della Salute dell’istituto superiore di sanità sottolineando che i tamponi effettuati nella giornata di giovedì sono stati 97 mila 65 Cambiamo argomento oppure tornando e continuando a parlare di coronavirus Andiamo a Parigi mascherine obbligatorie all’aperto nei luoghi pubblici matrona dice Non escludo nuovo in lockdown l’aumento vertiginoso dei contatti fa fare nella capitale francese l’obbligo di indossare sempre la mascherina nei luoghi pubblici stanno per chi mangia fuma e va in bici le presidente Macron Non escludo nuovo lockdown ma ... Leggi su romadailynews

fanpage : Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi sul traghetto a Genova, 3 denunciati - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore.… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Focolaio in Rsa Milano, 22 positivi. Russia oltre i 980mila casi… - corgiallorosso : #Kolarov: tra Inter e Roma balla un milione. Chiusura vicina - corgiallorosso : #Roma, il Covid frena quattro calciatori e i #Friedkin: arrivo nella capitale previsto a metà settembre… -