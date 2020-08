Traffico Roma del 29-08-2020 ore 17:30 (Di sabato 29 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio in studio Massimo pesca e andiamo subito ad aggiornare la situazione sul Raccordo Anulare dove seguito di un incendio di sterpaglie E ormai quasi spento in via del Pescaccio E personalmente transitabile la carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Pisana e Aurelia con brevi code A momenti dovrebbe riaprire anche la carreggiata esterna chiusa a parte dell’ Aurelia rallentamenti ma per Traffico si incontrano poi sempre in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Ardeatina ci possiamo ora sulla diramazione Roma nord chiusa anche qui per l’incendio 3 Settebagni raccordo anulare in direzione Roma uscita obbligatoria a Settebagni code di circa un chilometro in avvicinamento all’uscita sul resto della capitale al momento non si hanno particolari ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-08-2020 ore 12:30 RomaDailyNews I giorni dei cantieri, stress test per il traffico

Saranno giorni di passione per il traffico soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Tra cantieri aperti e altri in partenza sulle principali arterie cittadine non si annunciano giorni facil ...

Maxirogo sterpaglie, chiuso Raccordo Roma e traffico in tilt

Auto incolonnate all'altezza dell'Aurelia.Vigili del fuoco al lavoro. Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di Roma non lontano dall'uscita per l'Aurelia, ...

