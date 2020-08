Tour de France 2020, quarta tappa: data, orari, tv e streaming (Di sabato 29 agosto 2020) La quarta tappa del Tour de France 2020 propone il primo arrivo in salita della Grande Boucle: martedì 1 settembre i 160,5 chilometri da Sisteron ad Orcières-Merlette presentano infatti quattro GPM piuttosto agevoli prima però della scalata finale verso l’arrivo. Si tratta di un GPM di prima categoria, una salita di 7,1 km al 6,7% di media, un’ascesa molto costante fino ai 1825 metri di quota del traguardo. Gli uomini di classifica potrebbero già dar vita alle prime battaglie. orari E TV – Il gruppo prenderà il via alle ore 13:30, mentre l’arrivo è previsto in base alla media oraria tra le 17:22 e le 17:44. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport, ... Leggi su sportface

