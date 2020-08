Torino, rider ferma ladro di biciclette ma l’algoritmo lo punisce: declassato nella classifica da cui dipendono turni e guadagni (Di sabato 29 agosto 2020) Mentre stava facendo una consegna per Glovo ha bloccato il ladro che stava fuggendo a bordo della sua bicicletta. Ma la colluttazione gli ha fatto perdere tempo e la piattaforma del cibo a domicilio ha annullato l’incarico. Poi l’algoritmo che gestisce il ranking dei lavoratori (e stabilisce a chi dare priorità nella consegna degli ordini) lo ha declassato di dieci punti. E’ successo a un rider gambiano di 34 anni, che sabato 22 agosto 2020 ha bloccato un 39enne del Marocco mentre cercava di portargli via la bicicletta in corso Vercelli, a Torino. Come racconta TorinoToday, il rider ha colpito il ladro fino a rompergli il naso e l’altro ha risposto usando una forbice. Ma per la app quel che conta è che ha perso ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Torino: rider sventa il furto della bici. Ma Glovo lo declassa: 'Era assente' - StudioConti : Torino: rider sventa il furto della bici. Ma Glovo lo declassa: 'Era assente' - Noovyis : (Torino, rider ferma ladro di biciclette ma l’algoritmo lo punisce: declassato nella classifica da cui dipendono tu… - Arrigo_Carlo : Torino: rider sventa il furto della bici. Ma Glovo lo declassa: 'Era assente' #Diyokomeriticivilisubito @Viminale… - ylesweet666 : Torino: rider sventa il furto della bici. Ma Glovo lo declassa: 'Era assente' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino rider Torino, rider ferma ladro di biciclette ma l’algoritmo lo punisce: declassato nella classifica da cui… Il Fatto Quotidiano Torino: rider sventa il furto della bici. Ma Glovo lo declassa: "Era assente"

Diyoko ha 34 anni e ha vistose cicatrici sul collo e la testa. Domenica pomeriggio ha fermato e fatto arrestare il ladro che voleva rubargli la bicicletta con cui lavora tutti i giorni come rider per ...

Rider sventa il furto della bici. Ma Glovo lo declassa: "Era assente"

Diyoko ha 34 anni e ha vistose cicatrici sul collo e la testa. Domenica pomeriggio ha fermato e fatto arrestare il ladro che voleva rubargli la bicicletta con cui lavora tutti i giorni come rider per ...

Diyoko ha 34 anni e ha vistose cicatrici sul collo e la testa. Domenica pomeriggio ha fermato e fatto arrestare il ladro che voleva rubargli la bicicletta con cui lavora tutti i giorni come rider per ...Diyoko ha 34 anni e ha vistose cicatrici sul collo e la testa. Domenica pomeriggio ha fermato e fatto arrestare il ladro che voleva rubargli la bicicletta con cui lavora tutti i giorni come rider per ...