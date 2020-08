Osimhen, l'agente: "E' felice, si sente già a casa e non sente pressione. Vuole la Champions!" (Di sabato 29 agosto 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto William D'Avila, agente di Victor Osimhen, ieri a segno con una tripletta nei primi 8 minuti nel test contro L'Aquila: "Siamo estremamente felic ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Osimhen, l'agente: 'E' felice, si sente già a casa e non sente pressione. Vuole la Champions!' - susydigennaro : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'agente: 'Victor è felice per i primi gol in azzurro, si sente già a casa, il suo obiettivo è il ritorno in… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'agente: 'Victor è felice per i primi gol in azzurro, si sente già a casa, il suo obiettivo è il ritorno in… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'agente: 'Victor è felice per i primi gol in azzurro, si sente già a casa, il suo obiettivo è il ritorno in… - apetrazzuolo : OSIMHEN - L'agente: 'Victor è felice per i primi gol in azzurro, si sente già a casa, il suo obiettivo è il ritorno… -