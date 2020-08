Maltempo, forti piogge in Lombardia: alberi caduti e allagamenti a Milano, tetto scoperchiato in una Rsa (Di sabato 29 agosto 2020) Forte Maltempo ieri in Lombardia, dove le piogge hanno causato danni e allagamenti sia a Milano che in provincia. Vigili del fuoco al lavoro, da ieri sera, per arginare i danni del violento nubifragio che si è abbattuto, a più riprese, su Milano e l’hinterland milanese. Sono alcune decine gli interventi per tetti scoperchiati, allagamenti di cantine e sottopassi, cornicioni pericolanti, e soprattutto cadute di alberi, anche se fortunatamente non si registra nessun ferito. Dalle 21 di ieri, e poi ancora intorno alla mezzanotte, vento, pioggia e fulmini si sono scatenati sulla metropoli provocando l’intasamento dei tombini e delle ‘bocche di lupo’ dei marciapiedi, e creando gigantesche pozze. In metropolitana ci ... Leggi su meteoweb.eu

RaiNews : Un'ondata di maltempo sul Nord Italia, per estendersi poi al Centro. Clima opposto al Sud, dove il caldo avrà picch… - leggoit : #maltempo, allerta arancione in quattro Regioni. Forti piogge e vento, allagamenti e alberi divelti - SteveSm96192148 : @MikeCoyneArt In Alto Varesotto abbiamo temporali forti, alluvione, strada bloccate, bombe d'acqua. Ancora due gior… - magazine24it : Maltempo in Liguria – Allerta per temporali anche molto forti - crispadafora : RT @RaiNews: Un'ondata di maltempo sul Nord Italia, per estendersi poi al Centro. Clima opposto al Sud, dove il caldo avrà picchi di 40 gra… -