Luis Enrique, un tweet per ricordare la figlia scomparsa un anno fa (Di sabato 29 agosto 2020) Ad un anno dal tristissimo avvenimento, il c.t. della Spagna Luis Enrique ha ricordato sul suo profilo Twitter la figlia Xana, scomparsa lo scorso 29 agosto a soli nove anni a seguito di un osteosarcoma. Un messaggio semplice, ma emblematico: due cuori azzurri, una stella al centro. — LuisEnrique (@LuisEnrique21) August 29, 2020 Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Romanista24 : @ilbanale A memoria è tosta. Ricordo di aver visto stadi in visibilio per Best e Cruyff ma pure mi colpi’ l ultima… - official_deluca : @MariaC08220254 Mi riferivo a Luis Enrique il 19enne del Borafogo. Pensi si farà come operazione oppure è difficile? - Romanista24 : @EsenSemo Si si geniale. Se la batte con le domande in conferenza a Luis Enrique in cui stagisti delle radio chiede… - mauromaurizmab : @Gazzetta_it Andate a rileggere quello che scrivevate sul possesso palla di Luis Enrique. Imbecilli leccaculo juventini. - pazio93 : RT @bennygiardina: @Falso_Nueve_IT Esatto, già il Barça di Luis Enrique era giunto al limite della sostenibilità. Dal post Pep abbiamo la d… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Enrique Luis Enrique, il ricordo commovente della figlia Xana morta un anno fa: l'ex tecnico della Roma emoziona i social Leggo.it Zlatan Ibrahimovic arriva a Milano: sbarcherà a Linate in tarda serata per firmare col Milan

Zlatan Ibrahimovic torna a Milano: il volo con a bordo il campione svedese, secondo quanto apprende Leggo, è atteso oggi in tarda serata (dopo le 22) all'aeroporto di Linate. E' già tutto pronto. Ibra ...

Fati e Camavinga, i minorenni nelle Nazionali maggiori

Giovani, minorenni e già convocati nelle nazionali dei grandi. Spagna e Francia, al primo giro di convocazioni post-pandemia, scoprono i loro baby gioielli più splendenti: prima chiamata per Ansu Fati ...

Zlatan Ibrahimovic torna a Milano: il volo con a bordo il campione svedese, secondo quanto apprende Leggo, è atteso oggi in tarda serata (dopo le 22) all'aeroporto di Linate. E' già tutto pronto. Ibra ...Giovani, minorenni e già convocati nelle nazionali dei grandi. Spagna e Francia, al primo giro di convocazioni post-pandemia, scoprono i loro baby gioielli più splendenti: prima chiamata per Ansu Fati ...