Lega, a ottobre a Catania una tre giorni “per la libertà” (Di sabato 29 agosto 2020) PALERMO (ITALPRESS) – “Non chiamatela una tre giorni su Salvini. Sarà una tre giorni sul tema della libertà, una tre giorni di confronto e convegni alla presenza di esponenti politici della Lega e di altre derivazioni politiche, senza appartenenza”. Il senatore Stefano Candiani, segretario della Lega in Sicilia, all’Italpress illustra i dettagli dell’iniziativa prevista a Catania dall’1 al 3 ottobre, data quest’ultima in cui il leader Matteo Salvini si presenterà dinanzi i giudici per il caso della nave Gregoretti.Per quel giorno infatti è prevista l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno in merito alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

