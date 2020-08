Lányi, Donatello anno zero (Di domenica 30 agosto 2020) Se intendo bene l’invito, per prima cosa va identificata l’opera che rappresenti lo storico dell’arte. Sto al gioco, cercando fra le tante opere del cuore. I petali della margherita, in questi esercizi un po’ futili, possono sfumare in motivazioni autobiografiche: meglio rivolgersi alle più remote. A Pisa, il museo di San Matteo era a pochi passi da casa. In più, la domenica non si pagava (non è l’unica, ma il biglietto resta una barriera sociale). Il San Lussorio (o San … Continua L'articolo Lányi, Donatello anno zero proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

