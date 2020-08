“In Turchia negazione sistematica dei principi dello stato di diritto”. La denuncia del Consiglio d’Europa dopo la morte di Timtik (Di sabato 29 agosto 2020) La morte dell’avvocatessa turca Ebru Timtik dopo 238 giorni di sciopero della fame contro la condanna a 13 anni per presunti legami con un gruppo terroristico, senza un processo equo, sta suscitando condanne da più parti. Anche se le proteste contro il regime di Erdogan rimangono sulla carta. dopo che la Commissione europea ha sottolineato la “necessità urgente che le autorità turche affrontino in modo credibile la situazione nel Paese per quanto riguarda i diritti umani e le serie carenze osservate nel sistema giudiziario”, il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatovic ha usato parole meno diplomatiche. “E’ la tragica illustrazione delle sofferenze umane che sta causando il sistema giudiziario turco che si sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

