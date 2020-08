González-Palacios, un rovello berniniano (Di domenica 30 agosto 2020) Nel novembre del 1970 pubblicai sul «Burlington Magazine» un articolo nel quale attribuivo a Gian Lorenzo Bernini il piedistallo ligneo che regge uno dei suoi primi marmi, il San Lorenzo sulla graticola. Non intendevo ovviamente sostenere che lo scultore avesse intagliato con le sue mani anche il tronco in fiamme, ma ero sicuro che la concezione dell’intero capolavoro fosse totalmente sua. In questo sostegno si descrivono minutamente le fiamme che porteranno ad una morte dolorosissima il santo omonimo dello scultore. … Continua L'articolo González-Palacios, un rovello berniniano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

