Furto in appartamento: i ladri rubano anche i gatti e i proprietari insorgono

ll proprietario e la compagna, dopo aver subito un Furto in appartamento, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e fatto un appello sui social. "Forse visto il magro bottino chiederanno un riscatto. Aiutateci a far tornare a casa Morgana e Ciro" Un Furto in appartamento, a cui ha fatto seguito presumibilmente un bottino probabilmente troppo magro.

ll proprietario e la compagna, dopo aver subito un furto in appartamento, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e fatto un appello sui social. “Forse visto il magro bottino chiederanno un risca ...

Noci – Escalation di furti in appartamento: in arrivo i reparti specializzati

La decisione a margine dell’incontro in Prefettura a Bari con il Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, che ha esaminato la situazione Noci Ba – Si è riunito mercoledì 26 agosto, pres ...

