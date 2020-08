Covid-19, l’annuncio di Mastella: screening di massa ai residenti in città (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’amministrazione comunale di Benevento rende noto che nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso la struttura sportiva PalaTedeschi sita in Benevento in contrada Santa Colomba sarà effettuato uno screening sanitario attraverso la somministrazione di test sierologici al fine di accertare la positività al Covid-19. Ciò si rende necessario in considerazione dell’aumento del numero delle persone risultate positive al coronavirus. Al test gratuito, potranno sottoporsi tutti cittadini residenti nel comune di Benevento che abbiano età superiore a settanta anni, considerati soggetti più fragili rispetto ai possibili effetti del contagio. I cittadini interessati potranno recarsi, muniti di documento di riconoscimento, ... Leggi su anteprima24

