Brozovic è sul mercato | l’Inter fissa il prezzo

L'Inter ha deciso di vendere Marcelo Brozovic: il centrocampista croato costa almeno 40 milioni di euro L'Inter ha messo sul mercato Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non rientra più nei piani di Antonio Conte e può garantire una consistente plusvalenza al club nerazzurro. Come riportato da gazzetta.it, Brozovic lascerà Milano in caso di offerta superiore ai 40 milioni di euro.

