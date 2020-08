Briatore lascia l'ospedale e la Gregoraci è pronta a entrare al Grande Fratello Vip (Di sabato 29 agosto 2020) Mentre Flavio Briatore esce dall'ospedale San Raffaele di Milano e a causa della sua positività al Covid va in isolamento a casa di Daniela Santanchè, Elisabetta Gregoraci si prepara ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L'ex moglie di Briatore inizierà la sua avventura il 14 settembre, in concomitanza con l'apertura delle scuole. La prima preoccupazione della Gregoraci è lasciare il figlio. "Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni, quindi, anche se ho organizzato tutto, il pensiero c'è. Prima di accettare ne ho discusso con lui: Nathan ha 10 anni, è Grande e grosso, il mio ... Leggi su iltempo

