Briatore dimesso dal San Raffaele, quarantena a casa di una senatrice (Di sabato 29 agosto 2020) Flavio Briatore, contagiato dal coronavirus, questa mattina sarà dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano ma non rientrerà a Montecarlo Flavio Briatore oggi lascia il San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid in seguito al focolaio che si è scoperto nel proprio locale sardo, il Billionaire. Il noto imprenditore però non rientrerà nella sua residenza a Montecarlo ma resterà a Milano: passerà la quarantena a casa della senatrice di Fratelli D’Italia Daniela Santanchè. Ieri sera l’agenzia di stampa Adnkronos aveva anticipato la notizia in esclusiva, da poco confermata. I due ovviamente non saranno sotto lo stesso tetto; per evitare il ... Leggi su bloglive

