Brasile, nuove restrizioni sull'aborto in vigore da oggi (Di sabato 29 agosto 2020) In Brasile, Il Ministero della Sanità ha pubblicato delle nuove leggi sull'aborto, dopo il caso di una bambina di 10 anni violentata dallo zio, a cui era stata negata la possibilità di abortire. In Brasile, il Ministero della Sanità ha autorizzato delle nuove restrizioni che riguardano l'aborto. È stato infatti introdotto l'obbligo per i medici …

tusciaweb : Nuove restrizioni in Brasile sull’aborto anche in caso di stupro Brasilia - Il governo guidato da Bolsonaro ha… - paola0071 : Brasile: nuove restrizioni per l'aborto in caso di stupro - Ultima Ora - ANSA - over50sandnow : Il Brasile è tornato al medio evo. Brasile: nuove restrizioni per l'aborto in caso di stupro - Ultima Ora - ANSA - Piero_Strada : RT @GianpaoL0: Il fascismo è soprattutto limitazione della libertà personale. il fascismo è merda. #aborto #antifa - ienablinski : RT @GianpaoL0: Il fascismo è soprattutto limitazione della libertà personale. il fascismo è merda. #aborto #antifa -

Sono sei le ospedalizzazioni in più comunicate in Svizzera, a fronte di 376 nuove infezioni (nessun nuovo decesso). Un dato che conferma l'aumento delle positività nella Confederazione nelle ultime se ...

I casi nel mondo si stanno avvicinando a 25 milioni. Circa 838mila sono invece i morti. L'epidemia ha ripreso una progressione "esponenziale" in Francia, con più di 7.000 nuovi casi di infezione regis ...

