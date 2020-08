Borja Valero, addio all’Inter: “È stato un onore indossare questi colori” (Di sabato 29 agosto 2020) Le strade di Borja Valero e l’Inter si separeranno. Inequivocabili le parole del centrocampista spagnolo, che ha dato l’addio ai nerazzurri attraverso un post sul proprio profilo Instagram ufficiale: “È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto, Inter”. Visualizza questo post su Instagram È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto @inter Un post condiviso da Borja Valero Iglesias (@BorjaValero20) in data: 29 Ago 2020 alle ore 12:57 PDT Foto: Zimbio L'articolo Borja Valero, addio ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : Separazione tra l'#Inter e #BorjaValero: primi interessamenti da club di #SerieA - SkySport : Calciomercato Inter, Borja Valero non resta: tre club di Serie A su di lui - DiMarzio : #Calciomercato | #BorjaValero saluta l'#Inter: 'E' stato un onore' - ilcirotano : Borja Valero saluta l'Inter: 'È stato un onore, grazie di tutto' - - Jacop83 : Ma un Borja Valero come jolly lì in mezzo tipo come quando prendemmo Favalli per la difesa? No eh? Io a 0 per 1 annetto lo prenderei. -