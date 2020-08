Barcellona: Messi si rifiuta di sottoporsi al tampone (Di sabato 29 agosto 2020) Lionel Messi non indietreggia. Al contrario, secondo quanto trapela dalla Catalogna, la posizione dell'argentino s'irrigidisce ulteriormente. A meno di 48 ore dal primo allenamento programmato da ... Leggi su gazzetta

carlolaudisa : #Messi: il piano #Inter per il sorpasso a #City e #Psg. Prima Leo deve liberarsi dal #Barcellona: ricorrerà alla… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Messi rompe col Barcellona: non si presenterà ai test medici ? - marcoconterio : ???? Secondo RAC1, #Messi ha deciso di NON presentarsi domani ai test medici a Barcellona. @TuttoMercatoWeb - forchi_giuseppe : RT @KarlOne71: Klopp la tocca piano: 'Cristiano Ronaldo è il migliore al mondo, Messi forse del Barcellona...' - _SiGonfiaLaRete : Dalla #Spagna - #Messi rifiuta di fare le prove anti #COVID19 per il #Barcellona -