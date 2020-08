Allerta Meteo Liguria: prolungata criticità per pioggia e temporali (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo i forti temporali di questa mattina, Arpal ha prolungato l’Allerta arancione (la massima per quanto riguarda i temporali) sul centro-levante ligure fino alle 11 di domani, domenica 30 agosto, poi gialla fino alle 13. Inizialmente era prevista sino alle 18 di oggi. Sul ponente ligure Allerta gialla fino alle 8 di domani. Sull’interno di centro ponente ligure, Allerta arancione sino alle 18 di oggi, poi gialla fino alle 8 di domani. Nella giornata odierna, che ha visto la struttura temporalesca piu’ intensa interessare prima l’alta Val d’Aveto (Cabanne di Rezzoaglio (67.6mm/1h), poi il ponente genovese e il Turchino (Isoverde 121.8mm/1h, 18.6mm/5minuti), non cambia lo scenario.L'articolo Allerta Meteo Liguria: ... Leggi su meteoweb.eu

Bollino rosso lungo le principali arterie stradali di Puglia, in particolare dal Salento in direzione di Bari e dalla costa di Taranto verso il Centro Italia. E' cominciato oggi il grande esodo di rit ...

Meteo Forlì: sabato variabile, poi qualche possibile rovescio

Previsioni meteo Forlì, sabato, 29 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la te ...

