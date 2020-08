USA, migliora la fiducia dei consumatori (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Rivisto al rialzo l’indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di luglio, l’indice sul consumer sentiment è stato rivisto a 74,1 punti dai 72,8 della lettura preliminare e del consensus. A luglio era pari a 65,9. migliora anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 68,5 centrando le stime degli analisti, mentre quella sulla condizione attuale è indicata in calo a 82,9 punti dagli 82,8 precedenti (attese 82,5). Leggi su quifinanza

