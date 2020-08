Una catena di supermercati entra nell’affare Tiktok per fare concorrenza ad Amazon (Di venerdì 28 agosto 2020) Un negozio di Walmart a Washington (foto: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)“Confidiamo che una collaborazione tra Walmart e Microsoft possa soddisfare sia le attese degli utenti di Tiktok negli Stati Uniti, sia rispondere alle preoccupazioni dei legislatori del governo Usa”. Con questa dichiarazione la catena della grande distribuzione americana ha rivelato l’intenzione di acquistare il social network di proprietà della cinese ByteDance, startup valutata circa 75 miliardi di dollari, costretta a vendere Tiktok da un’ordinanza di Donald Trump. È l’ultimo colpo di scena in una “soap opera” che vede già quattro aziende americane spasimanti per la piattaforma dei video brevi: Microsoft, Netflix, Oracle e Twitter. Alla fine, ByteDance potrebbe vendere la divisione ... Leggi su wired

È ora di guardare in faccia la realtà: il costo ambientale di quella che viene definita fast fashion non è più sostenibile. Non lo è da anni, eppure l’industria della moda continua inesorabilmente a c ...

Quarto Oggiaro, 1991. Viaggio in via Bianchi: la strada senza stato nel Bronx di Milano

Fra i fiori e la povera gente di via Bianchi non c' è proprio rapporto. I fiori, dalie, rose, un po' sbiaditi un po' piegati stanno nel praticello di erba tisica fra le case fatiscenti, la gente sta s ...

