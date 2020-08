Ultime Notizie Roma del 28-08-2020 ore 15:10 (Di venerdì 28 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 28 agosto Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Codogno nel Lodigiano e alzano e Nembro nella bergamasca paesi duramente colpiti dalla pandemia come Li ha definiti Il commissario per l’emergenza covid-19 Domenico Arcuri sono i comuni che ricevono oggi le sedie i banchi di scuola monoposto necessaria dell’apertura in sicurezza prevista per il 14 settembre il ministro della Salute speranza ribadisce che ti dà della priorità di tutto il paese la conferenza unificata convocata dal ministro boccia approvato il documento elaborato dall’istituto superiore di sanità sulla gestione di casi di contagio nelle scuole lunedì nuova conferma per varare le linee guida sulla sicurezza sanitaria nel trasporto pubblico locale l’economia il fatturato dei servizi nel ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi in Italia: 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Gimbe: nuovi casi quasi raddoppiati (+92,4%) in soli sette giorni… - call_the_kernel : RT @fanpage: Deputata di Forza Italia Elvira Savino positiva al coronavirus: “Sono stata in Sardegna” - StefaniaFalone : RT @fanpage: Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi sul traghetto a Genova, 3 denunciati -