Ufficiale: Loic Remy al Rizespor (Di venerdì 28 agosto 2020) Loic Remy è un nuovo giocatore del Rizespor come annunciato dal club sul profilo Twitter. F̶r̶a̶n̶s̶ı̶z̶ y̶ı̶l̶d̶ı̶z̶ L̶o̶i̶c̶ R̶e̶m̶y̶, ü̶ç̶b̶ü̶y̶ü̶k̶l̶e̶r̶i̶m̶i̶z̶d̶e̶n̶… Haberler yazıldı, yıllarca yolları gözlendi… Fransız yıldız Loic Remy, Çaykur Rizespor’umuzda! Anlaşmanın detayları https://t.co/lLY9ndPqr7 pic.twitter.com/1HPfiR0rKf — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 28, 2020 Foto: Twitter L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Loic UFFICIALE: Loic Remy è un nuovo giocatore del Rizespor. Ha firmato un biennale TUTTO mercato WEB Lugano: annullata l'amichevole con il Davos

LUGANO - In seguito alla decisione della National League di posticipare l'inizio del campionato, il club bianconero ha comunicato che l'amichevole inizialmente prevista per sabato 22 agosto - alla Cor ...

Amichevoli HCL: un annullamento e sei conferme

Successivamente alla decisione della National League di posticipare l’inizio della stagione al 1. ottobre, l’Hockey Club Lugano comunica che la partita amichevole di sabato 22 agosto alla Cornèr Arena ...

LUGANO - In seguito alla decisione della National League di posticipare l'inizio del campionato, il club bianconero ha comunicato che l'amichevole inizialmente prevista per sabato 22 agosto - alla Cor ...Successivamente alla decisione della National League di posticipare l’inizio della stagione al 1. ottobre, l’Hockey Club Lugano comunica che la partita amichevole di sabato 22 agosto alla Cornèr Arena ...