Udinese, la nuova maglia apprezzata da Zico e Di Natale (Di venerdì 28 agosto 2020) Il primo pensiero è stato rivolto a lui. La nuova maglia dell'Udinese con le bande diagonali, realizzata da Macron in materiale interamente riciclato, con 15 bottigliette di plastica si fa una ... Leggi su gazzetta

ACMilanSydney : RT @Gazzetta_it: #Udinese, la nuova maglia apprezzata da #Zico e #Di Natale - sportli26181512 : Udinese, la nuova maglia ispirata a... Zico. E Di Natale apprezza: Udinese, la nuova maglia ispirata a... Zico. E D… - Gazzetta_it : #Udinese, la nuova maglia apprezzata da #Zico e #Di Natale - BazzaniAlberto : Se lo fa il #Milan tutti a dire eh ma siamo la nuova Udinese.... - Febbiannera1896 : Anche Zico omaggia la nuova maglia dell'Udinese sul suo profilo Instagram ? Buongiorno! #Udinese #SerieA #SerieATim… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese nuova

Il centrale ghanese classe 1997 rimarrà in Francia un altro anno, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.Valerio Bertotto è stato ufficialmente presentato alla stampa come nuovo tecnico dell’Ascoli. “Sono molto felice e orgoglioso di essere qui” ha detto l’ex difensore di Udinese e Siena. “Poter venire “ ...