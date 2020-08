Trasporti, sui bus 50 mila studenti «Ma il 30% rischia di restare a piedi» (Di venerdì 28 agosto 2020) Scuola, secondo Grassi (Agenzia del tpl) è questo il flusso che dovrà essere gestito su due turni tra le 8 e le 10 nel bacino di Bergamo. Gibelli (Asstra) lancia l’allarme: «I mezzi sono finiti». Leggi su ecodibergamo

infoitinterno : Scuola | la ripartenza è un caos | dai mille dubbi sui trasporti al rebus banchi fino alla mascherina in aula Cosa… - Jambonet1 : RT @antonio_bordin: A 15 giorni dalla riapertura la #scuola è in totale caos: mancano aule, banchi, insegnanti, nessun accordo sui trasport… - Mao05422591 : Dunque dopo gli assemblamenti più assurdi in ogni dove,....dopo raduni vari e drogaparti in giro per mezza Europa e… - 8020Tizio : RT @caterina_betti: Io ricordo, per andare al Liceo, l'autobus delle 7:00 in cui stavamo stretti come le sardine, già senza norme di sicur… - qui_finanza : Scuola, scontro sui trasporti: dopo i “congiunti” nasce il “gruppo abituale” In attesa di risolvere i nodi dei tras… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti sui Sui trasporti degli studenti ritardi inspiegabili e pericolosi, dicono i presidi AGI - Agenzia Italia Scuola | la ripartenza è un caos | dai mille dubbi sui trasporti al rebus banchi fino alla mascherina in aula Cosa c' è da sapere

“Non siamo contrari alla misurazione della temperatura a scuola – spiega Miozzo – ma ci sono problemi tecnici che rendono questo esercizio veramente complicato. “Suggeriamo – ha continuato – che i ...

I sindaci campani chiedono a De Luca di riaprire le scuole il 24 settembre

La proposta viene dai sindaci della Campania ed è quella che inizialmente aveva fatto proprio il governatore De Luca prima di rientrare nei ranghi della decisione nazionale: riaprire le scuole dopo le ...

“Non siamo contrari alla misurazione della temperatura a scuola – spiega Miozzo – ma ci sono problemi tecnici che rendono questo esercizio veramente complicato. “Suggeriamo – ha continuato – che i ...La proposta viene dai sindaci della Campania ed è quella che inizialmente aveva fatto proprio il governatore De Luca prima di rientrare nei ranghi della decisione nazionale: riaprire le scuole dopo le ...