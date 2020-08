“TEGHIL” SEDE INDIVIDUATA PER LE GARE CASALINGHE 2020/21. IL GRAZIE A COMUNE DI LIGNANO E REGIONE (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Pordenone Calcio comunica di aver individuato nello stadio “Guido Teghil” di LIGNANO Sabbiadoro l’impianto dove svolgere le GARE CASALINGHE del campionato di Serie BKT 2020/21. È in corso l’iter per l’adeguamento della struttura ai parametri richiesti dalla Lega B. Il Pordenone Calcio ringrazia il COMUNE di LIGNANO per la disponibilità messa in campo per attuare una soluzione funzionale alle necessità della società. «Si tratta di ringraziamenti molto sentiti – dichiara il presidente Mauro Lovisa – per il percorso che stiamo portando avanti insieme. LIGNANO ci ha accolto con grande entusiasmo e ospitalità: il sindaco Luca Fanotto, il vice sindaco Alessandro Marosa, la Giunta, ... Leggi su udine20

