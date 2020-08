Suarez e la Juve: i rumors spagnoli dal 16 agosto e le necessità di Dybala (Di venerdì 28 agosto 2020) La Juve cerca un grande attaccante. Aspetta di capire se Dzeko si libererà dalla Roma, una situazione collegata a Milik che era in parola con la Juve e che potrebbe andare proprio dai giallorossi (in un’operazione che, come raccontato diverse settimane fa, coinvolgerebbe Under) se il bosniaco lasciasse la Roma. Ma Dzeko non ha ancora deciso, mentre Milik (che aveva scelto la Juve) si sente quasi come un sedotto e abbandonato dai bianconeri dopo l’accordo trovato diverse settimane fa. Ma la Juve è molto attenta alle situazioni dei grandi attaccanti in uscita dai top club. Vi avevamo parlato di un tentativo, su richiesta di Ronaldo, per Benzema: il tentativo c’è stato ma le richieste sono alte. E quindi? Quindi vale anche quando anticipato dalle fonti spagnole: lo scorso 16 ... Leggi su alfredopedulla

romeoagresti : Alla #Juve nelle ultime ore è stato proposto #Suarez. È un’opzione che va monitorata, in quanto nitida opportunità… - ZZiliani : Messi: “Dopo l’acquisto di Pjanic ho sentito Bartomeu discutere con la Juve uno scambio Suarez-Higuain. A quel punt… - SkySport : Suarez alla Juve, perché può essere il prossimo acquisto di mercato - yutomanga : RT @_Morik92_: #Suarez scrisse nella sua autobiografia che nel 2012 era vicino alla #Juve - #Dzeko ammise che nel 2016 la Juve pensó a lui… - ilbianconerocom : #Juve, perché #Dzeko? Meglio prendere #Suarez [@MarcelloChirico] -