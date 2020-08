Solaro, precipita dalla scala mentre coglie i fichi dall’albero, soccorso con l’elicottero (Di venerdì 28 agosto 2020) Un uomo è precipitato dalla scala mentre era intento a tagliare una pianta, questa mattina a Solaro in Corso Europa. L’allarme è scattato poco prima delle 10 in corso Europa, dove un uomo di 80 anni è salito con la scala ad un’altezza di circa 4 metri per potare una pianta all’interno della sua proprietà. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Solaro, precipita dalla scala mentre coglie i fichi dall’albero, soccorso con l’elicottero proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

