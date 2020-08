Saraniti: “Orgoglio di giocare con la maglia del Palermo. Lucca? Non sono preoccupato…” (Di venerdì 28 agosto 2020) La conferenza stampa di Andrea Saraniti.L'anno scorso l'attaccante classe '88 ha collezionato 22 presenze con la maglia del Vicenza, riuscendo a collezionare tre reti e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra. Quest'anno il Palermo ha deciso di puntare sulla sua esperienza per creare un attacco competitivo per la Serie C, campionato in cui i rosanero, guidati dal tecnico Roberto Boscaglia, dovranno cercare di ripetersi arrivando quantomeno in zona playoff e provare a conquistare la promozione in Serie B.Dopo la sessione d'allenamento mattutina del quinto giorno di ritiro presso la località di Petralia Sottana, Andrea Saraniti è intervenuto in conferenza stampa manifestando la sua emozione per la sua nuova avventura con la ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Saraniti: “Orgoglio di giocare con la maglia del #Palermo. Lucca? Non sono preoccupato…” - WiAnselmo : Saraniti: 'Orgoglio di giocare con la maglia del #Palermo. Lucca? Non sono preoccupato...' - Mediagol : Saraniti: 'Orgoglio di giocare con la maglia del #Palermo. Lucca? Non sono preoccupato...' -

Ultime Notizie dalla rete : Saraniti “Orgoglio