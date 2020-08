Salvini contestato a Colle Val d'Elsa. "Tenetevi i clandestini e pagateli voi" (Di venerdì 28 agosto 2020) Colle Val d'Elsa, Siena,, 18 agosto 2020 - "Se c'è qualcuno che vuole i clandestini, teneteli a casa vostra e pagateli voi": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini , voltandosi indietro ... Leggi su lanazione

SkyTG24 : Matteo #Salvini è stato contestato mentre teneva un comizio ad Albano Laziale. Le immagini: - SkyTG24 : Matteo Salvini incontra cittadini ad Albano Laziale: contestato. VIDEO - giornalettismo : Matteo #Salvini contestato a Cava de' Tirreni dice che i leghisti non vanno nelle piazze a contestare i comizi altr… - Akinato72444362 : RT @SkyTG24: Matteo Salvini incontra cittadini ad Albano Laziale: contestato. VIDEO - LidiaPaolillo : RT @Gladys82012839: Qualcuno riesce a spiegare com'è possibile che, ogni volta che Salvjni viene contestato, il giorno dopo c'è uno schier… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini contestato

Nuova contestazione per Matteo Salvini. In Toscana, più precisamente al mercato di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, il leader della Lega è stato contestato da una mezza dozzina di persone. Com ...Il governo ha impugnato l'ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull'isola. Il ricorso è già sta ...