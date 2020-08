Ruba un'auto e poi si schianta contro un albero in montagna (Di venerdì 28 agosto 2020) Per poi darsi alla macchia e forse compiere altri due furti, è successo questo venerdì nel canton Obvaldo Leggi su media.tio.ch

Un giovane S.P., di 23 anni di Cerignola, ruba un’auto a Pineto, imbocca la A14 e rimane gravemente ferito nel tamponamento con un tir a Termoli. Il giovane, stando a quando si apprende, dopo avere ru ...

Rubano bici in stazione: catturato uno dei ladri

OSTIGLIA. I carabinieri li hanno sorpresi proprio mentre stavano rubando alcune biciclette alla stazione ferroviaria di Ostiglia. Alla vista dei militari la coppia di ladri, di origine marocchina, si ...

