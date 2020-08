Romulo: “A Pirlo bastava uno sguardo per farsi capire” (Di venerdì 28 agosto 2020) Romulo, ex centrocampista di Verona, Brescia e Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva: "Mi sto allenando e sono pronto. Il mio procuratore sta lavorando tanto, ogni giorno viene fuori una squadra nuova, in Italia, Spagna, Cina e Turchia, ci sono tantissime possibilità e sono contento. Lo dico sinceramente, preferirei restare in Italia, ci sono cinque alternative (quattro in Serie A e una in B), vedremo nei prossimi giorni. Se c'è un progetto vincente sicuramente accetteremo l'offerta. Se cerco una squadra con la garanzia di essere titolare? No, questo dipende dal lavoro quotidiano.Tonali è un grandissimo amico, un ragazzo d'oro, ha già fatto vedere grandi cose; il paragone con Pirlo è sbagliato, gli stanno mettendo troppe pressioni addosso, sicuramente diventerà un grande centrocampista perché ha ... Leggi su itasportpress

L'ex Fiorentina Romulo è intervenuto parlando anche della squadra viola: "I tifosi devono chiedere qualcosa in più, se lo meritano. Da due-tre anni è sempre nella parte destra della classifica, invece ...

Romulo: “Conte tra i migliori al mondo, ma Allegri mix giusto tra lui e Ancelotti”

“Per me Conte è uno dei migliori allenatori al mondo. Ha fatto la storia a Torino, poi è subentrato Allegri che ha dato continuità vincendo tanto”, ha commentato Romulo sui due allenatori. “Quello che ...

L'ex Fiorentina Romulo è intervenuto parlando anche della squadra viola: "I tifosi devono chiedere qualcosa in più, se lo meritano. Da due-tre anni è sempre nella parte destra della classifica, invece ..."