Napoli. Scosse di terremoto sul Vesuvio, sciame sismico in atto (Di venerdì 28 agosto 2020) Nuovo sciame sismico sul Vesuvio. Ben quattro le Scosse di terremoto registrate da questa notte a partire dalle 3.22. La più potente di magnitudo 1.6 alle ore 4.15. Lo sciame sismico sul Vesuvio I sismografi hanno individuato l’epicentro nel parco Nazionale del Vesuvio. La prima micro scossa di è avvenuta alle 2 e 22, di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

