La Notte della Taranta 2020 su Rai 2 in seconda serata: ospiti ed esibizioni di un'edizione solo tv (Di venerdì 28 agosto 2020) Il concertone de La Notte della Taranta perde la sua dimensione di festa di piazza e diventa un evento esclusivamente tv. Colpa del COVID, sicuramente, visto che le misure anti-contagio hanno saggiamente suggerito di cancellare tutti gli eventi che per loro stessa natura richiedono (e vivono di) assembramenti e hanno lasciato solo lo scheletro di un evento musicale sempre più pop. Ma per certi versi anche conseguenza di un percorso iniziato qualche anno fa. pubblicato su TVBlog.it 28 agosto 2020 08:00. Leggi su blogo

chetempochefa : “Questa sono io alla dodicesima ora di lavoro, vestita esattamente come 4 mesi fa. Guardo le foto della vostra movi… - TizianoFerro : Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole.… - Tg3web : La Notte della Taranta a Melpignano in Puglia con la tradizionale contaminazione musicale. Un viaggio emozionale im… - SerieTvserie : La Notte della Taranta 2020 su Rai 2 in seconda serata: ospiti ed esibizioni di un'edizione solo tv - tvblogit : La Notte della Taranta 2020 su Rai 2 in seconda serata: ospiti ed esibizioni di un'edizione solo tv -

Ultime Notizie dalla rete : Notte della Cosa resta della Notte della Taranta Il Foglio Prima la gioia di rivederlo, poi il triste annuncio. È morto il cane di Tiziano Ferro

Sono state ore di ansia e di apprensione sia per Tiziano Ferro che per il marito Victor Allen. Il cantante italiano, di recente, aveva condiviso sui social un messaggio in cui ha rivelato che uno dei ...

Musica alta e assembramenti nella villa super-lusso: arrivano i carabinieri

Musica alta a tarda notte e nessun rispetto delle regole di distanziamento sociale imposte dall'emergenza Covid. Per questo i carabinieri della Stazione di Porto Rotondo e della Sezione Radiomobile di ...

Sono state ore di ansia e di apprensione sia per Tiziano Ferro che per il marito Victor Allen. Il cantante italiano, di recente, aveva condiviso sui social un messaggio in cui ha rivelato che uno dei ...Musica alta a tarda notte e nessun rispetto delle regole di distanziamento sociale imposte dall'emergenza Covid. Per questo i carabinieri della Stazione di Porto Rotondo e della Sezione Radiomobile di ...