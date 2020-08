'Ice Cream' della Blackpink e Selena Gomez è finalmente uscita e i fan hanno già le idee chiare (Di venerdì 28 agosto 2020) Today is the day: l'attesissima canzone delle Blackpink e di Selena Gomez è finalmente uscita! Fin da subito il brano e i music video hanno attirato l'attenzione dei fan, che sono riusciti a ... Leggi su news.mtv

Baekisfregno : Sorry ma ice cream non mi è piaciuta :( Comunque le loro voci sono così belle ksksskjd - M0NYOONGI : Ice cream delle blackpink e selena mi piace un saccooo - swiftsituno : raga non mi piace ice cream ???? - MINIRKlVE : A ME ICE CREAM È PIACIUTA UN SACCO ???? - fraywood : ho visto il video di ice cream e credo di essermi appena innamorata di una delle blackpink -