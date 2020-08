“Ho perso tutto, aiutatemi”, nonnina ‘salvata’ dai poliziotti a Napoli (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio la signora Girolama si è presentata in questura di Napoli per denunciare lo smarrimento dei documenti di riconoscimento, del libretto postale e di pensione. La 97enne ha raccontato di trovarsi in difficoltà poiché non poteva prelevare del denaro e fare la spesa necessaria per i prossimi giorni. Così, i poliziotti del commissariato Decumani si sono recati presso un supermercato per acquistare beni di prima necessità consegnandoli a casa dell’anziana. Stamattina, inoltre, gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale hanno accompagnato la signora Girolama agli uffici comunali per assisterla nelle pratiche per il rilascio di un nuovo documento. L'articolo “Ho perso tutto, aiutatemi”, ... Leggi su anteprima24

chetempochefa : Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni… - repubblica : Richard Gere: 'Ho perso due cari amici per il Covid. Attenti, è una cosa seria” - CarloCalenda : Ti sei perso numerosi scontri con #Briatore di cui ho una pessima opinione. Proprio per questa ragione è doveroso f… - HanJ_gdrkpop : ho perso lo screen del mio bdsm test grrr devo rifarlo uffa - MARCO1356662232 : DOPO 23 ANNI DI GUERRE. HO PERSO SOLO 5 DENTI.. E SONO REFRATTARIO ALLA 'LUCE'.. Porto occhiali da sole.. Firmed: BRIONI MARCO.. -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho perso Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera