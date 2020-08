GP Mugello, ordinanza Toscana: massimo 3000 spettatori (Di venerdì 28 agosto 2020) SCARPERIA - massimo 3000 spettatori potranno assistere dal vivo al Gran Premio della Toscana di Formula 1 - Ferrari 1000, in programma per domenica 13 settembre all'autodromo del Mugello: è quanto ... Leggi su corrieredellosport

