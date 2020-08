Fca, anche l’erede della Punto sarà prodotta in Polonia sulla piattaforma francese Psa. E si confermano i timori per la componentistica italiana (Di venerdì 28 agosto 2020) Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, anche l’erede della Punto sarà probabilmente assemblata sulla piattaforma francese dello stabilimento polacco di Psa. Nelle scorse settimane era stato annunciata la “migrazione” sulla linea del gruppo francese della Fiat500 e della Lancia Ypsilon e di un “terzo modello”. sulla piattaforma di Psa, gruppo francese con cui Fca si sta fondendo, vengono invece già oggi assemblate la Peugeot 208 e la Opel Corsa. La scelta della piattaforma “Cmp” garantirebbe la nascita di una Fiat Punto elettrica in aggiunta ai modelli benzina e ... Leggi su ilfattoquotidiano

