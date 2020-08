Emma Marrone guarita dalla malattia: “Voglio rappresentare le donne…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Emma Marrone è finalmente guarita del tutto dalla sua malattia che, l’aveva costretta a interrompere i suoi progetti lavorativi mettendo così in paura la sua carriera. Pochi giorni fa però, la cantante ha festeggiato per l’appunto i suoi primi dieci anni di carriera e ha deciso di lanciare un forte messaggio nel suo profilo social. La cantante amata e apprezzata da milioni di fan, non si è mai lasciata abbattere nonostante i lunghi periodi molto difficili. Emma Marrone infatti, ha sempre cercato di motivare e di non lasciare che le persone con la sua stessa malattia non mollassero mai. Proprio per questo, durante i giorni scorsi Emma ha deciso di raccontare ai propri fan il suo pensiero. Quali ... Leggi su giornal

Tg3web : 'Latina' è il nuovo singolo di Emma Marrone che, dopo la malattia con la quale ha combattuto a lungo, dice: 'Bisogn… - repubblica : Emma Marrone: 'Sono definitivamente uscita dalla malattia' - Corriere : Emma Marrone: «Sono uscita definitivamente dalla malattia» - MeryDambrosio : RT @omykamal: Strafelice per @MarroneEmma Ogni malattia è un cammino. Sta a noi decidere se fare in modo che quel cammino diventi una rinc… - Theresa_989 : RT @GretaSmara: Sono contentissima per Emma Marrone, che sia finalmente uscita da questo calvario. Si merita il meglio che la vita possa of… -