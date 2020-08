Dediche e tramonti: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso continuano a far sognare i fan (Di venerdì 28 agosto 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati la coppia più apprezzata di “Temptation Island”, per il loro savoir fair e per la compostezza con cui hanno affrontato i litigi. La coppia è uscita più innamorata che mai dal programma e si sta godendo un’estate all’insegna dell’amore, tra suggestivi tramonti in riva al mare e dolci hashtag che fanno sognare i follower. Terminate le riprese del suo programma estivo, Manila si è buttata tra le braccia del suo Lorenzo e non l’ha più mollato. I due via Instagram hanno infatti condiviso dolci cartoline social, avvinghiati l’uno all’altra sulle spiagge pugliesi. Poi sono partiti alla volta della Sardegna per continuare le loro ... Leggi su newscronaca.myblog

