Dati shock in Campania sul reddito di cittadinanza

Secondo i Dati Inps incrociati con i numeri Anpal, in Campania sarebbero migliaia ad intascare l'assegno di sussistenza senza avere alcun impiego. La Campania annovera il record italiano di titolari del sussidio in Italia del reddito di cittadinanza: una moltitudine di persone intasca l'assegno più alto di tutto lo Stivale (importo medio 629 euro), senza …

Secondo i dati Inps incrociati con i numeri Anpal, in Campania sarebbero migliaia ad intascare l’assegno di sussistenza senza avere alcun impiego. La Campania annovera il record italiano di titolari d ...

La crisi Covid si abbatte su Jackson Hole e incrina i dogmi su debito e inflazione

È un cambio di paradigma che rispecchia pienamente l’andamento dei tempi, forieri di incertezze e minacce sempre più cupe per l’economia mondiale. Il presidente della Federal Reserve, nel suo discorso ...

