Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Dati preoccupanti. In Sardegna sono saltate le regole» (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)I contagi sono aumentati, ancora. È il terzo giorno di fila. Oggi, 28 agosto, i casi di Coronavirus individuati in Italia sono stati 1.462, ieri erano 1.411 e due giorni fa 1.367. Crescono, anche se lievemente, i numeri relativi ai ricoveri e le terapie intensive, arrivati oggi rispettivamente a 1.178 e 74 unità occupate. Predica cautela, però, il fisico Giorgio Sestili: «Analizzare i Dati dell’epidemia, giorno per giorno, crea delle storture a livello logico e matematico». Il divulgatore scientifico, per Open, ha messo a confronto allora i primi 14 giorni di agosto con le due settimane successive. Sestili, cosa succede analizzando i ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Coronavirus, la confusione dei numeri: «Fidarsi solo di dati certificati» La Nuova Sardegna Covid, nuovi casi in aumento e altri 9 morti

Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 1.462 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri vengono segnalati altri 9 deces ...

Focolaio Covid in Rsa a Milano: 22 positivi

Una Rsa di Milano “risparmiata dalla prima ondata” – drammatica per queste strutture – di Covid-19 si trova oggi alle prese con un focolaio di coronavirus Sars-CoV-2. Sono “22 i positivi, un operatore ...

