Coronavirus, i bambini asintomatici possono diffondere il virus per settimane – Lo studio (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto) È un altro elemento importante, soprattutto in vista della riapertura delle scuole, che non può far abbassare la guardia nella gestione dell’epidemia tra i più piccoli. È stato dimostrato che fino a 21 giorni i bambini infetti sono in grado di diffondere il Coronavirus, anche se asintomatici. La ricerca è stata portata avanti da un team del Children’s national hospital di Washington e pubblicata sulla rivista di settore Jama Pediatrics. «Ci sono vari punti importanti che emergono da questo studio», rileva la coordinatrice del gruppo di ricerca Roberta DeBiasi. «Uno è il gran numero di pazienti asintomatici, circa un quinto ... Leggi su open.online

