Controesodo, Coldiretti-Ixè: “Al rientro 21 milioni di italiani” (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Fine settimana di Controesodo per 21,1 milioni di italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto. Un dato che, a causa dell’emergenza coronavirus, segna un calo dell’11% rispetto allo scorso anno. Questo il quadro che emerge dal bilancio Coldiretti/Ixè. Con l’emergenza sanitaria che ha ritardato le partenze si è consolidata quest’anno – sottolinea la Coldiretti – l’abitudine a concentrare le partenze nel mese di agosto che è stato di gran lunga il più gettonato dell’estate ma anche quello che ha fatto segnare il calo minore delle presenze nazionali dopo il crollo del 54% a giugno e del 23% a luglio. L’Italia – rileva la Coldiretti – è ... Leggi su quifinanza

